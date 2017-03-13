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13.03.2017 09:53

В Заполярье состоится фестиваль "Туломская рыбалка-2017"

Любовь Дубова.

Открытый чемпионат по ловле рыбы состоится в Кольском районе в поселке Верхнетуломский - 8 апреля. К участию в фестивале "Туломская рыбалка" приглашаются команды из трех человек. Возраст и пол значения не имеют. Разрешается работать только одной удочкой (иметь при себе можно неограниченное количество удочек) как с кивком, так и с поплавком, оснащенной мормышкой и грузилом. Вес, форма и цвет мормышки произвольная. Длина - без крючка не более 15 мм, крючок одинарный, впаянный. Планируемый улов: сиг, налим, окунь, корюшка.
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