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13.03.2017 11:40

Полицейские Кольского района изъяли из незаконного оборота наркотическое вещество в особо крупном размере

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области стало известно о причастности ранее судимого жителя Мурманска 1977 года рождения к сбыту сильнодействующего синтетического наркотика.
За подозреваемым установили наблюдение. В ходе специальных мероприятий оперативники областного наркоконтроля совместно с коллегами из отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Кольскому району задержали подозреваемого в момент сбыта наркотика в автомобиле на федеральной автодороге Р-21 «Кола» недалеко от г. Колы. Подозреваемого доставили в отдел полиции, изъятое вещество было направлено на экспертизу.
В ходе личного досмотра у жителя Мурманска оперативники обнаружили еще один пакетик с предположительно наркотическим веществом, которое также было направлено в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области.
Экспертом установлено, что безработный мурманчанин продал наркотическое средство – смесь, содержащую в своем составе ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, героин и 3-метилфентанил массой 0,4284 грамма, что является особо крупным размером. При себе подозреваемый хранил такую же смесь общей массой 0,2266 грамма, что также является особо крупным размером. Всего наркополицейские изъяли из незаконного оборота 0,655 грамма сильнодействующей наркотической смеси.
За сбыт и хранение наркотического вещества в особо крупном размере в отношении жителя Мурманска возбуждены и расследуются уголовные дела. Максимальное наказание за данные деяния – лишение свободы вплоть до пожизненного. Подозреваемый находится под арестом.
 
/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
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