Офицеры штаба Северного флота приняли участие в лыжных гонках

В главной базе Северного флота – Североморске состоялись спортивные соревнования по лыжам. В них приняли участие более 200 офицеров управления и штаба флота.

Кроме военнослужащих в состязаниях активно принимали участие члены их семей и гражданские работники учреждений и штаба флота.

Лыжная трасса была проложена по участку пересеченной местности вдоль военного аэродрома. Маршрут был средней сложности с затяжным подъемом на старте.

В ходе лыжной гонки на 5 километров военнослужащим предоставлялось право заодно сдать соответствующий норматив по физической подготовке.



/ Пресс-служба Северного флота /



