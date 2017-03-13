В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 марта.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 12.00 ул. Володарского, 4
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 13 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 15 МАРТА ул. Зеленая, 82
пр. Кольский, 72, 76, 78, 172
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 ул. Аскольдовцев, 43
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 15.00 ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
/ Администрация города Мурманска /