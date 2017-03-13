Илья Комлев.

90 минут на создание шедевра из замерзшей воды. В Апатитах прошел шоу-конкурс "Бешеная пила". 12 участников. 6 команд – 6 образов. Фея, отчаянно пытающаяся удержать одуванчик, дракон, мартовский кот, ладья и конь в шахматной схватке, необычная русалка, окрыленный весной слон. Сохранив свои лучшие традиции, в этом году конкурс сменил время и место проведения, переехав из Кировска в Апатиты.

Руководитель экскурсионно-туристического центра "Снежная деревня" Владимир Комягин: "«Снеголед» продолжается. По техническим причинам мы не смогли провести конкурс во время фестиваля, как раньше. Но смогли сейчас. Это очень хороший повод объединить наши города, у которых много общего. Теперь они будут иметь и общий фестиваль «Снеголед». Снег – в Кировске. Лед – в Апатитах".