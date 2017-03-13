90 минут на создание шедевра из замерзшей воды. В Апатитах прошел шоу-конкурс "Бешеная пила"

Илья Комлев.

12 участников. 6 команд – 6 образов. Единой темы организаторы не задавали. Дали простор фантазии авторов. В результате в Апатитах у спорткомплекса "Атлет" поселились мартовский кот и русалка. Сохранив лучшие традиции, в этом году конкурс сменил время и место проведения.

Руководитель экскурсионно-туристического центра "Снежная деревня" Владимир Комягин: "«Снеголед» продолжается. По техническим причинам мы не смогли провести конкурс во время фестиваля, как раньше. Но смогли сейчас. Это очень хороший повод объединить наши города, у которых много общего. Теперь они будут иметь и общий фестиваль «Снеголед». Снег – в Кировске. Лед – в Апатитах".

Жюри первое место отдало "Мудрому дракону" скульпторов из Рязани. Второе - "Шахматному гамбиту" тульско-московского коллектива. Третье - работе "Весна окрыляет" художников из Свердловской области. Зрители, в большинстве, болели за российско-финскую команду - в ней единственный конкурсант из Мурманской области. Образ выбрали эмоциональный, но сложный для воплощения.

Валерий Липпонен (г. Апатиты): "Фея с одуванчиком. У них свои трудности. Для них одуванчик - это что-то огромное, которое даже не удержать в руках. И вот у нас идет борьба феи с одуванчиком. Он пытается ее затащить, весну затащить".







