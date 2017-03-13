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13.03.2017 09:34

"Русский по пятницам". В МГТУ продолжается подготовка к "Тотальному диктанту - 2017"

Алексей Котович.

В заполярной столице продолжается подготовка к международной акции "Тотальный диктант-2017" - занятия проходят на базе технического университета. Мурманск становится площадкой для его проведения четвертый раз. И, традиционно, за несколько недель стартуют курсы "Русский по пятницам", призванные помочь участникам вспомнить правила, необходимые для успешного прохождения испытания, которое будет проходит в единый день - 8 апреля.
Координатор акции "Тотальный диктант" в Мурманске Татьяна Рябикова: "Штаб тотального диктанта, который находится в Новосибирске, который знает текст диктанта - разрабатывает темы занятий, темы упражнений для занятий конкретного года,  направляет в регионы. И мы уже на основании рекомендаций филологов штаба готовим занятия".


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