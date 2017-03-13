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13.03.2017 09:26

Мурманская "Пироговка" делает ставку на развитие высокотехнологичной медицинской помощи

Анастасия Ярославская.

Причем, сразу по нескольким направлениям. Речь не только о достройке четырех новых операционных блоков, что давно назрело - в проработке проект полтора года. Уже в 2017 здесь планируют приступить к созданию Центра восстановительно-репродуктивных технологий, где семейным парам помогут решить проблемы бесплодия. Есть прорыв и в вопросе открытия на базе учреждения реабилитационного Центра для послеоперационных больных. Более дальний, но вместе с тем и самый амбициозный проект - еще один Центр - по радиационной безопасности.
Главный врач Мурманского многопрофильного Центра им. Н.И. Пирогова Федерального центра медико-биологического агентства России Олег Минин: "Везде есть ионизирующие источники излучения, везде есть необходимость оказания данной медпомощи, от лечебного учреждения потребуется достаточно много усилий, потому что нужны квалифицированные врачи, в том числе, гематологи. Поэтому у нас большая, большая работа впереди - уйма работы".
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