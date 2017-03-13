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13.03.2017 09:18

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк провела совещание по проблемам социальной сферы в Кандалакшском районе

Елена Ямаш.

С рабочим визитом в Кандалакшу. Заместитель Губернатора Мурманской области Инна Погребняк провела совещание по проблемам социальной сферы в Кандалакшском районе.  В том числе, обсудили и возможность строительства в поселке Зареченск школы-сада и фельдшерско-акушерского пункта. Что касается расширения поликлинической сети Кандалакши, из региональной казны уже выделено финансирование на капитальный ремонт здания бывшего дома малютки, где будет располагаться детское и взрослое отделения.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Строительство современной, отвечающей требованиям, совместной детской и взрослой поликлиники, с возможностью размещения там и стоматологии для центральной части. Пока это вопрос очень серьезной проработки и проекта".
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