Елена Ямаш.

С рабочим визитом в Кандалакшу. Заместитель Губернатора Мурманской области Инна Погребняк провела совещание по проблемам социальной сферы в Кандалакшском районе. В том числе, обсудили и возможность строительства в поселке Зареченск школы-сада и фельдшерско-акушерского пункта. Что касается расширения поликлинической сети Кандалакши, из региональной казны уже выделено финансирование на капитальный ремонт здания бывшего дома малютки, где будет располагаться детское и взрослое отделения.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Строительство современной, отвечающей требованиям, совместной детской и взрослой поликлиники, с возможностью размещения там и стоматологии для центральной части. Пока это вопрос очень серьезной проработки и проекта".





