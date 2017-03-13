83-й Праздник Севера начал свой путь по спортивным площадкам Кольского Заполярья

Андрей Зайцев.

Традиционно место первых стартов - маленький посёлок гидроэнергетиков Раякоски на стыке границ трёх государств. В этом году отметили большой юбилей. 20-я "Лыжня Дружбы" вновь собрала в одном месте тысячи любителей спорта. Уникальное мероприятие, позволяющее за пару часов пробежать по дистанции, которая пролегает по территории России, Финляндии и Норвегии. Здесь не нужны паспорта и визы. Всё, что необходимо - верность здоровому образу жизни и желание дружить.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "У нас сейчас идёт спор. Стоит ли расширять круг участников этого мероприятия. Или наоборот ограничивать. Потому что, если мы собираемся расширять, значит надо инфраструктуру посёлка развивать. Такой спор идёт. Я придерживаюсь мнения, что надо наращивать количество участников".



