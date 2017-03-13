Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
13.03.2017 09:02

83-й Праздник Севера начал свой путь по спортивным площадкам Кольского Заполярья

Андрей Зайцев.

Традиционно место первых стартов - маленький посёлок гидроэнергетиков Раякоски на стыке границ трёх государств. В этом году отметили большой юбилей. 20-я "Лыжня Дружбы" вновь собрала в одном месте тысячи любителей спорта. Уникальное мероприятие, позволяющее за пару часов пробежать по дистанции, которая пролегает по территории России, Финляндии и Норвегии. Здесь не нужны паспорта и визы. Всё, что необходимо - верность здоровому образу жизни и желание дружить.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "У нас сейчас идёт спор. Стоит ли расширять круг участников этого мероприятия. Или наоборот ограничивать. Потому что, если мы собираемся расширять, значит надо инфраструктуру посёлка развивать. Такой спор идёт. Я придерживаюсь мнения, что надо наращивать количество участников".

← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.22
Евро = 62.74
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.