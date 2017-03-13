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13.03.2017 08:54

Региональный фестиваль КВН нового сезона состоялся в Мурманске

Светлана Деменева.

В нем приняли участие 13 команд. Напомним, в ноябре прошлого года завершился юбилейный сезон, который приурочен был к 100-летию Мурманска и 55-летию лиги КВН. В январе этого года - победитель финальной игры - команда "Морская академия" достойно представила Заполярье на фестивале команд "КиВиН" в Сочи, попав в телевизионную лигу Международного союза КВН. И вот в новом сезоне география участников региональной игры значительно расширилась. Присоеднились Снежногорск, Оленегорск, Апатиты. Приехали команды из Архангельска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Сам КВН  это интересная игра. И интерес к ней кроется в самом названии. Клуб, где собираются веселые и находчивые - он просто обречен на успех. И, конечно же, я очень рад, что наш Мурманск привлекает веселых и находчивых людей".
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