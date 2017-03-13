В Мурманске завершился третий региональный фестиваль замещающих родителей

Татьяна Нестерова.

В его работе приняли участие около 200 северян из всех муниципальных образований Кольского Заполярья. В рамках форума прошли творческие конкурсы, спортивные состязания, фотовыставка. Сегодня в Мурманской области девять из десяти детей- сирот и оставшихся без попечения родителей находятся в замещающих семьях. Только за прошлый год количество юных северян, нуждающихся в семейной опеке, снизилось на 5 %.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "За этими цифрами судьбы детишек. И очень важно, чтобы каждый ребенок нашел свою семью. И опыт таких людей, замещающих семей, для нас очень важен. Потому что это опыт позитивного родительства, отношения бережного к ребенку, любви к ребенку".





