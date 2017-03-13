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13.03.2017 08:30

Состоялось заседание коллегии УФССП по Мурманской области. Подведены итоги деятельности в 2016 году и определены задачи на 2017 год

Андрей Зайцев.

Ежегодная коллегия регионального управления службы судебных приставов подвела итоги работы ведомства в 2016 году. Главные события ушедших 12 месяцев, как было отмечено на встрече, связаны с изменением федерального законодательства, а так же продолжающимся ростом обращений. В работе - более 630 тысяч исполнительных документов на сумму почти 44 миллиарда рублей. Взыскано порядка 4-х миллиардов рублей.
Главный судебный пристав Мурманской области Василий Ларин: "Рост в основном связан - за счёт увеличения штрафов ГИБДД. Поступление их увеличилось на 18%. Это, опять же, за счёт автофиксации - эти документы поступают".



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