Состоялось заседание коллегии УФССП по Мурманской области. Подведены итоги деятельности в 2016 году и определены задачи на 2017 год

Андрей Зайцев.

Ежегодная коллегия регионального управления службы судебных приставов подвела итоги работы ведомства в 2016 году. Главные события ушедших 12 месяцев, как было отмечено на встрече, связаны с изменением федерального законодательства, а так же продолжающимся ростом обращений. В работе - более 630 тысяч исполнительных документов на сумму почти 44 миллиарда рублей. Взыскано порядка 4-х миллиардов рублей.

Главный судебный пристав Мурманской области Василий Ларин: "Рост в основном связан - за счёт увеличения штрафов ГИБДД. Поступление их увеличилось на 18%. Это, опять же, за счёт автофиксации - эти документы поступают".







