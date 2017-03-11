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11.03.2017 18:00

В поселке Раякоски проходит XX традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц-региона «Лыжня Дружбы», посвященный Году экологии в России

Сегодня в поселке Раякоски (Печенгский район, Мурманская область) проходит XX традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц-региона «Лыжня Дружбы». Длина дистанции составляет 12 километров: 6 км по территории России, 1 км - по Финляндии и 5 км - по Норвегии. В этом году в лыжном забеге принимают участие более трех тысяч физкультурников соседних областей трех стран.

«В этот день в Раякоски тщательно охраняемые границы трех стран гостеприимно открываются для спорта, общения и дружбы. За эту удивительную возможность мы благодарим пограничные ведомства трех стран. Именно международное добрососедское сотрудничество дало возможность проводить «Лыжню дружбы», - сказал на торжественной церемонии открытия спортивного праздника первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

Алексей Тюкавин напомнил, что в этом году старты «Лыжни дружбы» имеют еще одну особенность – они посвящены объявленному в России Году экологии. Решение приурочить это спортивное мероприятие к Году экологии было принято в рамках рабочей встречи Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского и губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

«Экологические проблемы не знают границ, и трем странам - Норвегии, Финляндии и России - всегда приходится решать их сообща. В нашем приграничном сотрудничестве мы уделяем большое внимание экологическим проблемам», - подчеркнул Алексей Тюкавин.

Участников лыжного забега также приветствовали начальник Пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ по Республике Карелия Роман Земцов, пограничный комиссар Норвегии Рогер Якобсен и пограничный комиссар Финляндии Яри Толппанен. Двадцатые массовые соревнования стран Баренц-региона «Лыжня Дружбы» открыли программу 83-го традиционного международного Праздника Севера.

/Управление по взаимодействию со СМИ/
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