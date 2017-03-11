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11.03.2017 14:03

Состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун

В Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил Марину Ковтун с днем рождения: «Хотел бы сердечно Вас поздравить с замечательной датой и преподнести Вам цветы. Пусть Господь помогает Вам в Ваших трудах по управлению очень важным регионом – Мурманской областью. Желаю Вам долгих лет жизни – активной, творческой, с тем чтобы все Ваши таланты раскрывались и чтобы под Вашим руководством развивалась всестороннее жизнь Мурманской области».

Глава региона сердечно поблагодарила Святейшего Владыку за пожелания и поздравления.

Губернатор преподнесла Его Святейшеству фотоальбом, посвященный Патриаршему визиту в Мурманскую митрополию 18-19 августа 2016 года.

Марина Ковтун также передала Предстоятелю Русской Православной Церкви приветствия от главкома ВМФ России и командования Северного флота ВМФ России.

На встрече обсуждались вопросы церковно-государственного сотрудничества в Мурманской области.


Фото: официальный сайт Данилова ставропигиального мужского монастыря

/Управление по взаимодействию со СМИ/
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