Состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун

В Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.



Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил Марину Ковтун с днем рождения: «Хотел бы сердечно Вас поздравить с замечательной датой и преподнести Вам цветы. Пусть Господь помогает Вам в Ваших трудах по управлению очень важным регионом – Мурманской областью. Желаю Вам долгих лет жизни – активной, творческой, с тем чтобы все Ваши таланты раскрывались и чтобы под Вашим руководством развивалась всестороннее жизнь Мурманской области».



Глава региона сердечно поблагодарила Святейшего Владыку за пожелания и поздравления.



Губернатор преподнесла Его Святейшеству фотоальбом, посвященный Патриаршему визиту в Мурманскую митрополию 18-19 августа 2016 года.



Марина Ковтун также передала Предстоятелю Русской Православной Церкви приветствия от главкома ВМФ России и командования Северного флота ВМФ России.



На встрече обсуждались вопросы церковно-государственного сотрудничества в Мурманской области.





Фото: официальный сайт Данилова ставропигиального мужского монастыря



/Управление по взаимодействию со СМИ/