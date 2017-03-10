В Мурманском областном художественном музее открылась персональная выставка одного из самых известных и успешных мастеров современности - заслуженного художника России Никаса Сафронова

Алексей Елкин.

Полотна Никаса Сафронова - в столице Заполярья! Сегодня в Мурманском областном художественном музее открылась персональная выставка одного из самых известных и успешных мастеров современности - заслуженного художника России. Замысел экспозиции автор лично представил на пресс-конференции. Большая часть работ художника сейчас находится в отечественных и европейских частных собраниях и музеях. Более восьмисот холстов приобрели западные коллекционеры.

Заслуженный художник Российской Федерации Никас Сафронов: "Человек живет во вселенной всего 3 секунды - это 85 лет, за эти 3 секунды надо сделать что-то хорошее, чтобы продлить до пяти, а иногда - остаться в истории вечности. Мне очень приятно, что у меня выставка в городе Мурманске, и надеюсь, что она пройдет успешно".

В экспозиции - избранные работы, что отражено и в названии выставки. Более 80 холстов. Портреты, пейзажи, сюжетные композиции. Творения - последних двух десятилетий. Впрочем, широкую известность Никас Сафронов получил еще в конце 70-х, после своей первой персональной выставки как яркий сюрреалист, портретист и экспериментатор. В Мурманске уже бывал, но выставка первая. Давно планировал, чтобы в качестве выставочной площадки обязательно был главный художественный музей региона.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Стиль, который он представляет, присущ, наверное, только ему, у нас в России. Тот жанр - кубизм, символизм, я знаю, что он еще очень успешно занимается иконописью. Здесь, к сожалению, на этой выставке не представлены эти картины, но выставка потрясающая".









