Чего не хватает на центральной улице? Жителям моногородов правительство страны предлагает поучаствовать в благоустройстве

Илья Комлев.

Правительство России предложило жителям моногородов - в Мурманской области их 7 - выбрать у себя центральную улицу и сказать, чего на ней не хватает. Власти обещают: благоустройство победивших в голосовании объектов войдет в программу комплексного развития и станет приоритетным.

Если в Мурманске главную улицу сходу назовет каждый, в небольших муниципалитетах, зачастую, все не так очевидно.

Галина Кармалинцева: "Так, главная улица... центр. Вот, наверное, вот эта - улица Крупской - у нас самая главная".

Павел Шинкин: "Центральная - самая главная. Чего у нас в городе не хватает? Единственное, чтобы для детей чего-нибудь побольше такого настроили".

Юлия Дану: "Юбилейная, наверное, скорее всего. А что не хватает - пешеходных переходов нормальных не хватает".

Предложить свой вариант ответа можно на сайте моногорода.рф. Пока из Заполярного идея одна - реконструировать бассейн на Юбилейной, по соседству с открытым недавно новым катком.

Глава администрации г. Заполярный Андрей Кузнецов: "Хотелось бы, конечно, теперь провести капитальный ремонт бассейна. Сделать благоустройство. И сделать это единым спортивным комплексом".

Проект готов. Муниципалитет ищет финансирование. Но объект дорогой. Средств хватает на задачи поскромнее.

Начальник Управления прогнозирования развития муниципальных образований, социальной сферы и потребительского рынка Министерства экономического развития Мурманской области Наталья Иванова: "Они должны быть использованы там, где сегодня население считает нужным их использовать. Поэтому, создавая программу "Пять шагов благоустройства", ее инициаторы задумали вовлечь население в обсуждение и в действия по созданию комфортной среды".

Идеология программы: навязанное "сверху" - не всегда работает. А люди - мощный ресурс. Там, где им комфортно - будут новые проекты, пусть небольшие, такие, как это, готовящееся к открытию, кафе.

Индивидуальный предприниматель Ольга Чернышева: "И даже несколько случаев было, когда мы еще не открыли магазин, а проходят и спрашивают: "А что у вас здесь - суши? А можно?" А мы пока еще закрыты".

Чтобы проголосовать есть еще пять дней. Затем настанет время анализа результатов и корректировки планов благоустройства.







