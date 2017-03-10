Рёв танковых моторов, стрельбы пехоты и разведка в тыл врага. Северный флот готовится к международным военным играм

Кирилл Коган.

Рёв танков, стрельбы и разведывательные рейды в тыл противника. Под Печенгой бойцы сухопутных частей Северного флота готовятся к международным "Армейским играм". Сейчас такие тренировки проходят во всех военных округах страны.

У разведгруппы на захват условного "языка" уходит меньше минуты. Дальше - марш-бросок. Тренировки армейской разведки максимально приближены к боевым условиям. Кросс 10 километров. По пересеченной, заснеженной местности, причем, с полным боекомплектом. В отряде Сергея Потапова собраны самые опытные контрактники. Служат в Заполярье более 5 лет. Сложнейшую дистанцию все проходят даже не запыхавшись.

Сержант разведывательной группы Сергей Потапов: "До призыва на военную службу я хотел в армию, мечтал о ВДВ, но попал в разведку и не жалею. У нас также были прыжки с парашютом, воздушно-десантная подготовка плюс командировки на Новую Землю на корабле. Благодаря армии я побывал во многих городах России".

Разведгруппа Сергея уже вошла в число пятисот военных из Мурманской области, которые примут участие в предстоящих "Армейских играх". Помимо пехоты СФ будут представлять лучшие летчики и танкисты.

Еще один этап тренировок - обучение водителей танков Т-72 Б3. Именно эти машины, кстати, примут участие в "Танковом биатлоне". Первые ощущения, как у человека гражданского - внутри достаточно узко и тесно. Мне даже пришлось снять верхнюю одежду, иначе просто не развернуться.

Несмотря на то, что танк Т-72 принят на вооружение еще в середине 70-х годов прошлого века, машина до сих пор в строю. После недавней модернизации она не уступает современной бронетехнике. А уж глубокий снег на полигоне или высокая каменная стена для 45-тонной машины и вовсе не препятствие, рассказывает командир танка Дмитрий Солдатов. Его экипаж также прошел отбор для участия в "Армейских Играх". С "Танковым биатлоном" Дмитрий знаком непонаслышке. В 2013 году, будучи еще механиком машины, он занял одно из призовых мест на этих международных соревнованиях.

Командир танка Дмитрий Солдатов: "Сейчас идет отрабатывание мастерства, все недочеты, маленькие трудности устраняем. Механик, наводчик, командир должны понимать друг друга с полуслова, чтобы четко все делать, быстро".

Уже в ближайшее время Дмитрий Солдатов вместе с еще 3 лучшими танковыми экипажами Мурманской области отправятся на Подмосковный полигон в Алабино. Там пройдут финальные тренировки "Танкового биатлона". Само шоу намечено на август. В это же время пройдут и "Армейские игры - 2017". Уже известно, что несколько этапов конкурса проведут на территории Казахстана и Китая.







