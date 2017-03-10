Когда правила и нормы предпринимателям не указ. Итоги очередного рейда в одном из магазинов Мурманска

Светлана Деменева.

Когда нормы СанПиНа остаются только на бумаге. В рамках партийного проекта "Честная цена" активисты "Единой России" сегодня провели рейд в одном из магазинов Мурманска. Точку выбрали неслучайно - много жалоб от покупателей.

На входе в магазин уже понятно. Как - в кавычках - "ждут" здесь покупателей. Крыльцо в наледи и пандус в снегу. Директор принимает проверку в штыки.

Куриная "охлажденка" лежит просто на прилавке. Без холодильника, под пленкой в тепле. Вечером есть риск нарваться на испорченный товар.

Председатель регионального отделения общества защиты прав потребителей Денис Лашин: "Здесь мы констатируем антисанитарию, нарушение условий хранения товаров, просроченную продукцию. Мы констатируем хамское отношение".

Рядом в мясном отделе - просроченные упаковки с фаршем. Есть с пограничным сроком хранения, которые, по сути, тоже стоит уже убрать с прилавка.

Если не половину - то четверть лотков нужно убирать практически во всем магазине. Яйца, например, у которых срок хранения без холодильника давно истек.

Председатель мурманского регионального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" Юлия Величко: "Срок хранения 25 суток при такой температуре. Это явное нарушение".

Такая же картина в отделе овощной продукции.

Сопредседатель регионального отделения общества защиты прав потребителей Станислав Шервель: "Вот такой огурец с плесенью был обнаружен. Дата поставок и сбора - 02.03.2017, что вызывает очень большие вопросы к достоверности данной информации".

Просроченные продукты найдены на полках молочной и хлебной продукции. Соль, мука и крупы рассыпаны по прилавку. Порванные пакеты рядом с целыми.

В этот магазин активисты "Единой России" пришли по жалобе покупателей. Все подтвердилось. Плюсом ко всему - нежелание руководства магазина идти на контакт с активистами. И, кажется, прислушаться к рекомендациям тоже.

Теперь активисты "Единой России" не оставят в покое магазин. Письменно будут составлены рекомендации - что исправить.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Юрий Шадрин: "Правильной реакцией, я думаю, заведующей магазина будет взять на карандаш те нарушения, которые есть. Еще раз более детально ознакомиться с 273 федеральным законом и просто выполнять эти требования".

Если следующая проверка не увидит улучшений - мирный разговор больше не получится, привлекут уже контролирующие структуры. И вот тогда последуют штрафные санкции.







