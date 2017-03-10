В областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих презентовали новый электронный ресурс для незрячих и слабовидящих детей

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих прошла презентация творческого проекта библиотеки «Создание электронного ресурса для незрячих и слабовидящих детей, посвященного истории, культуре и литературе Кольского края». В рамках проекта тридцать шесть книг о крае были озвучены в звукозаписывающей студии библиотеки, переведены в специальный формат и стали частью электронной библиотеки.



Участники встречи - учащиеся и педагоги Мурманской специальной общеобразовательной школы-интерната № 3 - познакомились с новой коллекцией «говорящих» книг.



Проект состоялся при поддержке Ротари клуба «Мурманск».



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /