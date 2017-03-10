Уникальные военные газеты пополнили коллекцию электронной библиотеки «Кольский Север»

Мурманской областной научной библиотекой оцифрованы подшивки газеты «Североморский летчик» за 1943, 1944, 1945 годы – всего около 300 номеров, порядка 1200 страниц. Это стало возможным благодаря сотрудничеству областной научной библиотеки с Военно-морским музеем Северного флота Министерства обороны Российской Федерации.



Первый номер ежедневной газеты военно-воздушных сил Северного флота «Североморский летчик» вышел в свет 1 сентября 1943 года. Газета издавалась на 4 полосах малого формата в годы Великой Отечественной войны.



Газета предназначалась летчикам, авиационным специалистам, командирам и политработникам, была «призвана развивать высокий наступательный порыв летчиков-североморцев, пропагандировать их боевой опыт, подымать на щит славы героических воинов, воспитывать на примерах героев мужественных и самоотверженных защитников родины, пренебрегающих смертью во имя победы».



Широкий доступ к ценным материалам периода Великой Отечественной войны открыт в электронной библиотеке «Кольский Север» в разделе «Газеты военных лет» коллекции «Сохраняя память о войне».



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /



