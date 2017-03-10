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10.03.2017 18:25

Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Международное сотрудничество в экономике, политике, экологии и спорте определило информационное поле ушедшей недели.
В Кольском заливе заговорили по-китайски. Делегация крупного холдинга КНР "Poly International", имеющая отделения в 100 странах мира, намерена обживать его западный берег. В зоне ее интересов Мурманский транспортный узел и не только.
Приграничное сотрудничество в Арктике как базовая модель дальнейшего развития отношений Евросоюза с Россией. Датские парламентарии в Мурманске.
Открытие границ навстречу спорту. ХХ юбилейная "Лыжня Дружбы" в Раякоски.
Эти и другие темы в программе "События недели". Смотрите передачу в воскресенье в 10:20 на канале "Россия 1".
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