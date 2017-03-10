Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Международное сотрудничество в экономике, политике, экологии и спорте определило информационное поле ушедшей недели.

В Кольском заливе заговорили по-китайски. Делегация крупного холдинга КНР "Poly International", имеющая отделения в 100 странах мира, намерена обживать его западный берег. В зоне ее интересов Мурманский транспортный узел и не только.

Приграничное сотрудничество в Арктике как базовая модель дальнейшего развития отношений Евросоюза с Россией. Датские парламентарии в Мурманске.

Открытие границ навстречу спорту. ХХ юбилейная "Лыжня Дружбы" в Раякоски.

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