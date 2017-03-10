В Мурманском государственном техническом университете отметили юбилей профессора Людмилы Баевой

Яков Осетров.

В Мурманском государственном техническом университете отметили юбилей одного из старейших преподавателей - профессора Людмилы Баевой. Она трудится в родном вузе уже 45 лет, и сегодня ее тепло поздравили коллеги, курсанты.

Вся жизнь Людмилы Баевой связана с техникой, потому что с детства любила мастерить. Жила в Ленинграде. После войны, когда молодежь стремилась быть полезной стране, и девушки ни в чем не уступали парням, едва закончив 8 классов, пошла на машиностроительный завод. Начинала учеником слесаря. Участвовала в создании авиационных двигателей.

Заведующая кафедрой технологии металлов и судоремонта МГТУ Людмила Баева: "Нужна была чувствительность такая, именно к тонкой работе. Там надо было сопловое отверстие полировать, диаметр которого был тоньше моего волоса".

Влюбившись в сына рыбака из Мурманска, Людмила приехала на Север, устроилась во всесоюзную кузницу морских кадров - МГТУ - и трудится здесь уже больше 45 лет. Больше 20 лет была депутатом, общественницей. И главное - она профессионал своего дела.

Кандидат технических наук, доцент кафедры технологии металлов и судоремонта МГТУ Татьяна Пашеева: "Хочется поблагодарить за то, что она щедро делится опытом, на долгие годы пожелать ей здоровья, дальнейших творческих успехов и неиссякаемой энергии".

Защитив все возможные научные степени, юбиляр учит, как выявить, почему вышел из строя тот или иной механизм и как исследовать металлы на прочность. Это очень важно, чтобы понять, почему на судне произошло ЧП, предотвратить аварии, которые бывают, когда судовладельцы эксплуатируют технику на износ - чтобы обеспечить профилактику подобных ситуаций.

Заведующая кафедрой технологии металлов и судоремонта МГТУ Людмила Баева: "Я всегда говорю - человек может немножко слукавить, а металл нет, он всегда о вас все расскажет: где сделали, когда, как вы его эксплуатировали".

Дружный коллектив Людмилы Баевой - и преподаватели, и курсанты - проводят исследования, направленных на повышение надежности и долговечности деталей судовых механизмов. Наука эта сложная, но при желании освоить её может каждый.

Курсант МГТУ Диана Семенова: "Думаю, в будущем я буду работать на разных судоремонтных предприятиях по эксплуатации судового оборудования . Наша преподаватель очень хорошо и толково может объяснить, что мне нужно знать".

Заведующая кафедрой технологии металлов и судоремонта МГТУ Людмила Баева: "Техника требует больших энергетических и умственных затрат. Надо хорошо знать математику, физику, химию, информатику, новые компьютерные технологии, хорошо разбираться в черчении, графике и так далее".

Всему этому учатся и курсанты, и преподаватели. Наука не стоит на месте, поэтому учиться надо всю жизнь. Это и есть главный девиз юбиляра.







