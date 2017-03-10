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10.03.2017 16:45

Мурманский информационный интеллект-центр №10 отмечает 50-летний юбилей

Наталия Бурдина.

Полвека со дня основания отмечает мурманский информационный интеллект-центр №10. И сегодня по случаю юбилея в стенах учреждения прошел праздник. Среди приглашенных - постоянные читатели. Руководство интеллект-центра принимало поздравления и от представителей администрации, а также депутатов города.
Заведующая информационным интеллект-центром №10 г. Мурманска Тамара Клюйкова: "Что хотелось бы пожелать - пожелать нам новых читателей, новых идей, творческих встреч с итересными людьми, то есть, расти, развиваться, работать на благо читателей".
За 50 лет работы библиотека изменилась кардинально. Много лет она работала в жилом доме на Гаджиева. Но благодаря муниципальной программе модернизации ее перевели в современное помещение на проспекте Героев-североморцев. Сейчас интеллект-центр это большие современные книжные и электронные фонды, доступный Интернет и место проведения различных мероприятий для мурманчан всех возрастов.
Депутат Совета депутатов г. Мурманска Юрий Лимонов: "В этом филиале более 4 тысяч пользователей, более 15 тысяч книжного фонда, библиотека оснащена современным компьютерным мультимедийным оборудованием, здесь можно проводить хорошие культурные городские мероприятия".
Депутат Совета депутатов г. Мурманска Юрий Гугин: "Здесь занимается и молодежь, есть социальные программы для пенсионеров. Очень много работы проводится библиотекой для того, чтобы можно было социализировать и молодое, и зрелое поколение".
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