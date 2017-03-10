В городе Апатиты перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в совершении преступления против жизни и здоровья

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы города Апатиты. Она обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Как было установлено в ходе следствия, обвиняемая, в период времени с 20 по 23 июля 2016 года, находясь в ванной комнате со своей семимесячной дочерью по месту жительства в одной из квартир города Апатиты, пресекая падение в ванну, схватила соскользнувшую с её руки дочь за ручку, причинив закрытый косопоперечный перелом средней трети диафиза левой плечевой кости.



Данное обстоятельство не вызвало опасений матери, которая, самостоятельно осмотрев ребёнка и не обнаружив видимых телесных повреждений, продолжая действовать небрежно и неосмотрительно, не предвидя возможности наступления опасных последствий своих действий в виде смерти своего ребенка, приняла решение об отсутствии необходимости оказания дочери медицинской помощи.



В результате описанных действий и последующего бездействия матери, перелом осложнился гнойно-некротическим воспалением мягких тканей в области перелома, который повлёк и смерть ребёнка.



В ходе следствия обвиняемая признала свою вину.



Прокурором г. Апатиты дана оценка собранных доказательств и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде двух лет лишения свободы.



/Следственный комитет России Ппо Мурманской области/