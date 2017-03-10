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10.03.2017 16:33

В городе Апатиты перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в совершении преступления против жизни и здоровья

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы города Апатиты. Она обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как было установлено в ходе следствия, обвиняемая, в период времени с 20 по 23 июля 2016 года, находясь в ванной комнате со своей семимесячной дочерью по месту жительства в одной из квартир города Апатиты, пресекая падение в ванну, схватила соскользнувшую с её руки дочь за ручку, причинив закрытый косопоперечный перелом средней трети диафиза левой плечевой кости.

Данное обстоятельство не вызвало опасений матери, которая, самостоятельно осмотрев ребёнка и не обнаружив видимых телесных повреждений, продолжая действовать небрежно и неосмотрительно, не предвидя возможности наступления опасных последствий своих действий в виде смерти своего ребенка, приняла решение об отсутствии необходимости оказания дочери медицинской помощи.  

В результате описанных действий и последующего бездействия матери, перелом осложнился гнойно-некротическим воспалением мягких тканей в области перелома, который повлёк и смерть ребёнка.

В ходе следствия обвиняемая признала свою вину.

Прокурором г. Апатиты дана оценка собранных доказательств и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде двух лет лишения свободы.

/Следственный комитет России Ппо Мурманской области/
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