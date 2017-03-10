В мурманской пятой школе прошло заседание Клуба молодых журналистов

Наталия Бурдина.

Клуб организован на базе информационного сектора образовательного учреждения. Студия юных корреспондентов появилась в школе в этом учебном году. Участники - ученики социально-гуманитарного класса. Сегодня в гостях у ребят - руководство газеты "Вечерний Мурманск". Дети рассказали профессиональным журналистам о своем опыте работы. Они сами готовят репортажи и даже снимают небольшие фильмы. Пишут тексты, работают с видео.

Директор средней общеобразовательной школы № 5 г. Мурманска Ирина Ускова: "У них, безусловно, будет большое будущее, потому что они уже начали брать интервью, снимать свои фильмы, хотя, если говорить о фильмах, то у нас в школе богатая история. Еще в 1997 году наш фильм "Экологические экспедиции по Беломорью" на Всероссийском конкурсе занял первое место, и мы получили грамоту за подписью Ролана Быкова".

Главный редактор газеты "Вечерний Мурманск", депутат Совета депутатов г. Мурманска Виктор Хабаров: "Занимаются журналистикой в рамках школы - это хорошо. Но кто еще даст им шанс прийти и попробовать себя сейчас в этом возрасте, свои навыки, способности? Я думаю, что это будет для них хороший опыт, и мы, во-первых, ребят попробуем чему-то научить, а они попробуют себя в этой профессии".

Руководство "Вечернего Мурманска" пригласило школьников на практику. И это актуально, ведь в издании открыта "Молодежная редакция". Таким образом, дети могут не только стать авторами своих первых публикаций, но и понять - нравится ли им эта профессия и действительно ли они хотят связать с ней будущее.





