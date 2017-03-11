Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
11.03.2017 17:00

Веселые игры для мам и детей проведут в Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «По щучьему велению»

12 марта в 14.00 перед спектаклем «По щучьему велению» для юных северян и их родителей педагоги Мурманской языковой школы проведут веселые игры и открытый урок по технике речи. В программе также знакомство с азами английского языка!  
Впервые на площадке театра кукол в мастер-классе смогут принять участие не только наши маленькие зрители, но и их мамы, бабушки, а также тети! Ведь мероприятие будет проводиться в рамках празднования Международного женского дня – 8 Марта!


ГОАУК "Мурманский областной театр кукол"
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.22
Евро = 62.74
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.