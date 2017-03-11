Веселые игры для мам и детей проведут в Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «По щучьему велению»

12 марта в 14.00 перед спектаклем «По щучьему велению» для юных северян и их родителей педагоги Мурманской языковой школы проведут веселые игры и открытый урок по технике речи. В программе также знакомство с азами английского языка!

Впервые на площадке театра кукол в мастер-классе смогут принять участие не только наши маленькие зрители, но и их мамы, бабушки, а также тети! Ведь мероприятие будет проводиться в рамках празднования Международного женского дня – 8 Марта!





ГОАУК "Мурманский областной театр кукол"