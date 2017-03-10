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10.03.2017 16:25

Укрепляя семейные ценности. В Мурманске стартовал третий фестиваль замещающих родителей

Татьяна Нестерова.

В Мурманске в областном центре допобразования "Лапландия" стартовал третий региональный фестиваль замещающих родителей. В его работе принимают участие около 200 северян. В рамках праздника проводятся фотоконкурс "Моей семьи счастливые моменты", конкурсы видеороликов, художественной самодеятельности. Развернута выставка прикладного творчества.
Опекун троих детей, г. Мурманск Жанна Ситугина: "Мы уже 12 лет вместе. И каждый вечер, на каждом празднике участвуем. Я сама рисую и девочкам всем нравится этим заниматься. Мы и спортом, и английским занимаемся - в "Лингву" ходим".
В этом году в фестивале принимают участие и взрослые, и дети. Бесценный опыт общения помогает семьям и справляться с трудностями, и творчески развиваться. Родители, внесшие значительный вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей, награждены благодарственными письмами губернатора и памятными адресами министерства образования и науки Мурманской области.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Своим примером вы учите их тому великому чувству, которое называется любовью. Наших детей, которые являются нашим будущим. Детей, ради которых мы и живем на свете. Еще раз от всей души - искреннее спасибо".
По итогам форума будет организован "круглый стол". Правительство намерено услышать предложения, пожелания замещающих родителей, выявить общие системные проблемы и оказать необходимую поддержку и помощь землякам, чья жизнь посвящена детям.
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