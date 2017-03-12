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12.03.2017 09:00

Сегодня День работников геодезии и картографии РФ

Уважаемые геодезисты и картографы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников геодезии и картографии Российской Федерации!
На вашу долю выпала почетная и ответственная миссия – создавать достоверное отображение нашей планеты, постоянно уточнять его и тем самым делать доступными для освоения самые отдаленные уголки Земли. Созданные вами карты находят широкое применение во всех отраслях экономики. От них зависит точность решений, эффективность принимаемых мер, безопасность проводимых работ. В последние время все большее распространение получает активное использование результатов вашей работы в повседневной жизни. Тем самым вы делаете наш мир более предсказуемым, защищенным и комфортным. Точность, усидчивость и аккуратность помогают вам в вашей работе. На ваше скрупулезное внимание к деталям мы полагаемся каждый раз, когда обращаемся к картографическим материалам, и добрым словом вспоминаем всех, кто создавал их.

Дорогие друзья! Спасибо за ваш труд! От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, добра и счастья!

 

Губернатор Мурманской области                                                         Марина Ковтун
 

Председатель Мурманской областной Думы                                     Сергей Дубовой
 

Федеральный инспектор                                                                        Андрей Бодягин
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