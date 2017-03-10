Стартовал юбилейный ХХ региональный конкурс «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2017 года»

6 марта стартовал 20-й юбилейный региональный конкурс «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2017 года» в рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

С 1998 года участниками регионального конкурса, который по праву можно назвать парадом заполярного качества, стали 846 товаров и услуг предприятий и организаций Мурманской области, из них 406 достойно представили регион в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Основная цель конкурса - стимулирование организаций и предприятий Мурманской области к повышению качества, безопасности, экологичности и ресурсоэффективности продукции и услуг в интересах потребителей, что содействует решению антикризисных задач роста конкурентоспособности и заполнения внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.

Организаторы Конкурса - Правительство Мурманской области и ФБУ «Мурманский ЦСМ».

Конкурс проводится среди товаров и услуг по номинациям:

• продовольственные товары;

• промышленные товары для населения;

• продукция производственно-технического назначения;

• изделия народных и художественных промыслов;

• услуги для населения;

• услуги производственно-технического назначения.

В конкурсе могут участвовать предприятия, организации, индивидуальные предприниматели Мурманской области различных организационно-правовых форм и объемов производства.

Победителям конкурса присваивается звание Лауреата или Дипломанта. Лауреатам регионального конкурса предоставляется право участвовать в федеральном этапе Конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Наличие на маркировке местной продукции Знака регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области», Знака Программы «100 лучших товаров России» является для покупателя маяком, указывающим на проверенные качественные товары и услуги.

Заявки на участие в конкурсе принимают с 6 марта по 19 мая в ФБУ «Мурманский ЦСМ». Необходимые для подготовки документы размещены на сайте: www.mcsm.ru в разделе «Программа «100 лучших товаров России», региональный этап - 2017. Также документы можно получить по адресу: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, 25, каб. 45, тел. для справок (8152) 28 79 72, факс: (8152) 286 000, e-mail: mcsm@mcsm.ru. Специалисты Мурманского ЦСМ готовы оказать предприятиям необходимую консультационную и методическую помощь.



/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /