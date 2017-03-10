Мурманская областная филармония приглашает на концерт «Музыка души и сердца»

12 марта в 17.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, Большой зал) состоится концерт «Музыка души и сердца».



Патриарший хор Московского Свято-Данилова монастыря - один из самых известных певческих коллективов в России. Этот уникальный коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

В исполнении праздничного хора монастыря под руководством Георгия Сафонова прозвучат древние монастырские напевы, духовная музыка разных христианских традиций и духовные стихи. Во втором отделении концерта зрители услышат музыкально-литературную композицию, составленную из казачьих песен, которая называется «Любо, братцы, любо».



/Мурманская областная филармония/