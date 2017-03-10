Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
10.03.2017 17:40

Мурманская областная филармония приглашает на концерт «Музыка души и сердца»

12 марта в 17.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, Большой зал) состоится концерт «Музыка души и сердца».

Патриарший хор Московского Свято-Данилова монастыря - один из самых известных певческих коллективов в России. Этот уникальный коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
В исполнении праздничного хора монастыря под руководством Георгия Сафонова прозвучат древние монастырские напевы, духовная музыка разных христианских традиций и духовные стихи. Во втором отделении концерта зрители услышат музыкально-литературную композицию, составленную из казачьих песен, которая называется «Любо, братцы, любо».

/Мурманская областная филармония/
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.83
Евро = 61.99
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.