Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
10.03.2017 17:20

Сотрудниками полиции в Апатитах задержан подозреваемый в ограблении несовершеннолетнего

В дежурную часть МО МВД России «Апатитский»  обратились родители 11-летнего мальчика с заявлением о хищении мобильного телефона. Полицейскими установлено, что у дома по улице Космонавтов неизвестный отобрал у школьника телефон и скрылся.

Мальчик описал приметы злоумышленника, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый – 16-летний учащийся, – установлен и задержан. Ранее подросток в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Похищенное имущество возвращено законным владельцам.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы на срок до четырех лет.

/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.83
Евро = 61.99
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.