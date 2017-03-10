В Никеле прошли региональные мастер-классы для преподавателей школ искусств

Мурманский колледж искусств организовал региональные мастер-классы для преподавателей детских школ искусств, которые прошли на базе Детской художественной школе № 1 п. Никель.



В течение целого дня шли мастер-классы по работе акварелью, мастихином, росписи по дереву, гончарному делу и валянию из шерсти. Участники встречи познакомились с материалами и инструментами, необходимыми для выполнения заданий, а также получили сведения о способах и приёмах выполнения работ. В процессе работы преподаватели устраняли недочеты, исправляли ошибки, узнавали новые сведения по отделке и дальнейшему завершению работ. У всех участников получились интересные и продуманные работы.





/Мурманский колледж искусств/