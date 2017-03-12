«Азбука безопасности». Всероссийский фестиваль детского художественного творчества

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и воспитания культуры безопасного поведения среди детей и подростков, а также в повышения интереса детей и подростков к изучению основных правил безопасного поведения в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» проводят региональный этап Всероссийского фестиваля детского художественного творчества «Азбука безопасности» (далее – Фестиваль).
Участниками Фестиваля могут стать воспитанники дошкольных образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования в возрасте от 5 до 16 лет.
Фестиваль проводится в трех возрастных категориях:
1 группа: 5-7 лет;
2 группа: 8-12 лет;
3 группа: 13-16 лет.
Фестиваль проводится в 3 этапа:
Первый этап – муниципальный с 3 по 17 марта 2017 года;
Второй этап – региональный с 18 по 31 марта 2017 года;
Третий этап – Всероссийский 1 мая – 1 июня 2017 года.
В рамках Фестиваля проводятся следующие конкурсы:
Региональный этап Всероссийского конкурса декаративно-прикладного творчества «Красный, желтый, зеленый»;
В конкурсе представлены следующие номинации:
«Техническое моделирование»;
«Декоративно-прикладное творчество»;
«Фототворчество».
Региональный этап Всероссийского конкурса изобразительного искусства «Дорога не терпит шалостей»;
В конкурсе представлены следующие номинации:
«Стенгазета»;
«Плакат»;
«Рисунок».
Региональный этап Всероссийского конкурса литературного творчества «Дорога и дети».
«Словесность»;
«Журналистика»;
«Рукописная книга».
Муниципальный этап организовывают и проводят муниципальные органы управления образованием. На региональный этап направляются творческие работы победителей и призеров муниципального этапа (первые четыре места).
Конкурсные материалы принимаются до 31 марта 2017 года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (183031, г. Мурманск, пр. Героев- Североморцев, д.2, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org) отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив.
Подведение итогов состоится не позднее 14 апреля 2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"