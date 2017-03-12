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12.03.2017 13:00

«Азбука безопасности». Всероссийский фестиваль детского художественного творчества

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и воспитания культуры безопасного поведения среди детей и подростков, а также в повышения интереса детей и подростков к изучению  основных правил безопасного поведения в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» проводят региональный этап Всероссийского фестиваля детского художественного творчества «Азбука безопасности» (далее – Фестиваль).

Участниками Фестиваля могут стать воспитанники дошкольных образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования в возрасте от 5 до 16 лет.

Фестиваль проводится в трех возрастных категориях:

    1 группа: 5-7 лет;
    2 группа: 8-12 лет;
    3 группа: 13-16 лет.

Фестиваль проводится в 3 этапа:

    Первый этап – муниципальный с 3 по 17 марта 2017 года;
    Второй этап – региональный с 18 по 31 марта 2017 года;
    Третий этап – Всероссийский 1 мая – 1 июня 2017 года.

В рамках Фестиваля проводятся следующие конкурсы:

Региональный этап Всероссийского конкурса декаративно-прикладного творчества «Красный, желтый, зеленый»;

В конкурсе представлены следующие номинации:

    «Техническое моделирование»;
    «Декоративно-прикладное творчество»;
    «Фототворчество».

Региональный этап Всероссийского конкурса изобразительного искусства «Дорога не терпит шалостей»;

 

В конкурсе представлены следующие номинации:

    «Стенгазета»;
    «Плакат»;
    «Рисунок».

Региональный этап Всероссийского конкурса литературного творчества «Дорога и дети».

    «Словесность»;
    «Журналистика»;
    «Рукописная книга».

Муниципальный этап организовывают и проводят муниципальные органы управления образованием. На региональный этап направляются творческие работы победителей и призеров муниципального этапа (первые четыре места).

Конкурсные материалы принимаются до 31 марта 2017 года в  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (183031, г. Мурманск, пр. Героев- Североморцев, д.2, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org) отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив.

Подведение итогов состоится не позднее 14 апреля 2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"
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