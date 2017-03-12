«Азбука безопасности». Всероссийский фестиваль детского художественного творчества

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и воспитания культуры безопасного поведения среди детей и подростков, а также в повышения интереса детей и подростков к изучению основных правил безопасного поведения в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» проводят региональный этап Всероссийского фестиваля детского художественного творчества «Азбука безопасности» (далее – Фестиваль).



Участниками Фестиваля могут стать воспитанники дошкольных образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования в возрасте от 5 до 16 лет.



Фестиваль проводится в трех возрастных категориях:



1 группа: 5-7 лет;

2 группа: 8-12 лет;

3 группа: 13-16 лет.



Фестиваль проводится в 3 этапа:



Первый этап – муниципальный с 3 по 17 марта 2017 года;

Второй этап – региональный с 18 по 31 марта 2017 года;

Третий этап – Всероссийский 1 мая – 1 июня 2017 года.



В рамках Фестиваля проводятся следующие конкурсы:



Региональный этап Всероссийского конкурса декаративно-прикладного творчества «Красный, желтый, зеленый»;



В конкурсе представлены следующие номинации:



«Техническое моделирование»;

«Декоративно-прикладное творчество»;

«Фототворчество».



Региональный этап Всероссийского конкурса изобразительного искусства «Дорога не терпит шалостей»;







В конкурсе представлены следующие номинации:



«Стенгазета»;

«Плакат»;

«Рисунок».



Региональный этап Всероссийского конкурса литературного творчества «Дорога и дети».



«Словесность»;

«Журналистика»;

«Рукописная книга».



Муниципальный этап организовывают и проводят муниципальные органы управления образованием. На региональный этап направляются творческие работы победителей и призеров муниципального этапа (первые четыре места).



Конкурсные материалы принимаются до 31 марта 2017 года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (183031, г. Мурманск, пр. Героев- Североморцев, д.2, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org) отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив.



Подведение итогов состоится не позднее 14 апреля 2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».



ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"