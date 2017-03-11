Житель поселка Сафоново будет привлечен к уголовной ответственности за кражу

В МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной обратилась 42-летняя местная жительница с заявлением о краже из ее квартиры.

Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник проник в квартиру через незапертую дверь и похитил с тумбочки в коридоре сумку, в которой находились две банковские карты, кошелек, монеты разных стран и паспорт. Общая сумма ущерба, причиненного жительнице Североморска, составила 1,5 тысячи рублей.

Эксперты-криминалисты изъяли с места преступления отпечатки пальцев рук злоумышленника. Проверка по базам данным полиции показала, что к краже причастен 48-летний житель поселка Сафоново, ранее неоднократно судимый.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан.

По факту кражи, совершенное с проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.



/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /





