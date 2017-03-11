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11.03.2017 15:00

"Защитник Отечества". В Мурманске пройдет областная военно-патриотическая игра

25 марта 2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» будет проходить областная военно-патриотическая игра «Защитник Отечества».

Игра будет проходить для детей Мурманской области в возрасте от 12 до 14 лет.

Игра проводится в форме квеста. Квест-игра представляет собой движение по тематическому историческому маршруту и выполнение участниками творческих, исследовательских, познавательных и изобретательских задач.

Задания квест-игры построены на основе содержания историко-культурного стандарта и основной общеобразовательной программы основного общего образования.

В рамках квест-игры участникам необходимо пройти 6 этапов, соответствующих различным историческим периодам истории России:

    «Возникновение Древнерусского государства и Крещение Руси (VIII – X вв.);
    «Русь в период раздробленности и татаро-монгольского ига (XIII – XV вв.);
    «Возникновение Российской империи. Россия при Петре I (первая половина XVIII века);
    «Российское государство в период правления Александра II. Великие либеральные реформы (середина – вторая половина XIX века);
    «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов на Кольском Севере. Арктические конвои»;
    «Демократизация политической жизни в СССР. «Гласность», «Перестройка», «Новое политическое мышление» (1985 – 1991 г.г.).

В рамках мероприятия будет предусмотрена культурно-историческая программа, включающая в себя тематические интерактивные площадки: мастер-классы, выставки и инсталляции, воссоздающие различные периоды истории России.

ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия
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