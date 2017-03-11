"Защитник Отечества". В Мурманске пройдет областная военно-патриотическая игра

25 марта 2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» будет проходить областная военно-патриотическая игра «Защитник Отечества».



Игра будет проходить для детей Мурманской области в возрасте от 12 до 14 лет.



Игра проводится в форме квеста. Квест-игра представляет собой движение по тематическому историческому маршруту и выполнение участниками творческих, исследовательских, познавательных и изобретательских задач.



Задания квест-игры построены на основе содержания историко-культурного стандарта и основной общеобразовательной программы основного общего образования.



В рамках квест-игры участникам необходимо пройти 6 этапов, соответствующих различным историческим периодам истории России:



«Возникновение Древнерусского государства и Крещение Руси (VIII – X вв.);

«Русь в период раздробленности и татаро-монгольского ига (XIII – XV вв.);

«Возникновение Российской империи. Россия при Петре I (первая половина XVIII века);

«Российское государство в период правления Александра II. Великие либеральные реформы (середина – вторая половина XIX века);

«Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов на Кольском Севере. Арктические конвои»;

«Демократизация политической жизни в СССР. «Гласность», «Перестройка», «Новое политическое мышление» (1985 – 1991 г.г.).



В рамках мероприятия будет предусмотрена культурно-историческая программа, включающая в себя тематические интерактивные площадки: мастер-классы, выставки и инсталляции, воссоздающие различные периоды истории России.



ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия