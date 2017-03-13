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13.03.2017 13:35

В Кольском районе сегодня стартовала профилактическая операция "Сохраним семью для ребенка"

Любовь Дубова.

В соответствии со ст. 54 Семейного кодекса РФ каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. Цель операции – сохранение кровной семьи для несовершеннолетних детей, профилактика социального сиротства, недопущение незаконного изъятия детей из семей.
В операции примут участие специалисты всех субъектов профилактики, расположенных на территории Кольского района, на которых возложена обязанность по соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлению их защиты от всех форм дискриминации, выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.
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