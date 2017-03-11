На территории Кольского района проводится профилактическая операция «Сохраним семью для ребенка»

В период с 13.03.2017 по 31.03.2017 года во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Кольского района от 09.03.2017 года № 01-01/05 на территории Кольского района проводится районная межведомственная профилактическая операция «Сохраним семью для ребенка».

В соответствии со ст. 54 Семейного кодекса РФ каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько, это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.

Цель операции – сохранение кровной семьи для несовершеннолетних детей, профилактика социального сиротства, недопущение незаконного изъятия детей из семей.

В операции примут участие специалисты всех субъектов профилактики, расположенных на территории Кольского района, на которых возложена обязанность по соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлению их защиты от всех форм дискриминации, выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.

Координирующим органом проведения районной межведомственной профилактической операции, является муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.



/Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Кольского района/