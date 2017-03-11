Житель г. Мурманска осужден к 2 годам лишения свободы за кражу аккумулятора из автомашины

Прокуратурой Ленинского округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Александра Кондратова, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ – тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору.



Судом установлено, что Кондратов в ноябре 2016 с целью хищения чужого имущества вступил в преступный сговор со своим знакомым. Далее реализуя задуманное, Кондратов выполняя свою преступную роль похитил аккумуляторы BOSCH из грузового автомобиля, припаркованного у одного из домов в городе Мурманске, причинив собственнику ущерб на сумму более 19 000 рублей.



С учетом позиции государственного обвинителя, личности виновного, который ранее уже неоднократно отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений суд приговорил Кондартова к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



/ Прокуратура Мурманской области /



