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11.03.2017 14:00

Житель г. Мурманска осужден к 2 годам лишения свободы за кражу аккумулятора из автомашины

Прокуратурой Ленинского округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Александра Кондратова, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ – тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Судом установлено, что Кондратов в ноябре 2016 с целью хищения чужого имущества вступил в преступный сговор со своим знакомым. Далее реализуя задуманное, Кондратов выполняя свою преступную роль похитил аккумуляторы BOSCH из грузового автомобиля, припаркованного у одного из домов в городе Мурманске, причинив собственнику ущерб на сумму более 19 000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, личности виновного, который ранее уже неоднократно отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений суд приговорил Кондартова к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

/ Прокуратура Мурманской области /
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