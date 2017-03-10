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10.03.2017 14:45

Уклонист из Мурманской области избежал уголовной ответственности благодаря признанию вины

Любовь Дубова.

Житель Кольского района пытался избежать службы в армии. Законных прав на это у молодого человека не было. Призывник игнорировал повестки из военкомата и переехал в другой регион. Беглец был найден при прокурорской проверке.
Надзорный орган района по этому поводу направил в следственные органы материалы, на основании которых и было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Постановлением Кольского районного суда уголовное дело в отношении фигуранта дела прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с деятельным раскаянием подсудимого. После суда молодой человек будет направлен в вооруженные силы России для прохождения службы.
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