Уклонист из Мурманской области избежал уголовной ответственности благодаря признанию вины

Любовь Дубова.

Житель Кольского района пытался избежать службы в армии. Законных прав на это у молодого человека не было. Призывник игнорировал повестки из военкомата и переехал в другой регион. Беглец был найден при прокурорской проверке.

Надзорный орган района по этому поводу направил в следственные органы материалы, на основании которых и было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Постановлением Кольского районного суда уголовное дело в отношении фигуранта дела прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с деятельным раскаянием подсудимого. После суда молодой человек будет направлен в вооруженные силы России для прохождения службы.





