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10.03.2017 14:50

За некачественные морепродукты предприятия региона оштрафованы на 800 тысяч рублей

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области осуществляет надзор за продукцией из водных биоресурсов, как важной составляющей пищевого рациона жителей области.
За последние три года Управлением в рамках проводимых внеплановых контрольно–надзорных мероприятий, проверено 287 предприятий производящих и реализующих морепродукты. Более 80% из них - торговые точки.
Для лабораторных исследований отобрано и исследовано 413 проб продукции. Доля импортной продукции, отобранной для исследований, составила 11,0%.
По результатам исследований превышение содержания фосфатов выявлено в 2 пробах, 79 проб не соответствуют установленным требованиям по содержанию массовой доли глазури.
По результатам проверок возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам которых выписаны штрафы на общую сумму свыше 800,0 тыс. рублей.
Основные причины привлечения к административной ответственности - реализация продукции при отсутствии документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность; отсутствие необходимой и достоверной информации о реализуемой продукции, об изготовителе, о продавце; нарушения условий хранения; неудовлетворительные результаты лабораторных исследований проб продукции.
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