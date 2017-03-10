Мурманские активисты ОНФ учились благоустраивать городскую среду на семинаре в Казани

Любовь Дубова.

Мурманские активисты ОНФ приняли участие в семинаре «Формирование комфортной городской среды». Он проходил в Казани 6-7 марта. Наш регион на нем представил координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Артем Марышев.

Напомним, в 2017 г. на благоустройство российских городов в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» из государственного бюджета направят 20 млрд руб. Мурманская область примет в нем участие на условиях софинансирования.. Программа рассчитана до 2022 г. В ближайшие годы в регионе предстоит отремонтировать тротуары, системы уличного освещения, благоустроить площади, набережные и скверы.

Задача Центра ОНФ в Мурманской области — помочь определиться с видами работ, объяснить горожанам, как составлять протокол общего собрания, оформлять заявку на включение в программу. К примеру, северяне смогут настоять на ремонте дворового проезда, его освещении, установке скамеек и урн для мусора, принять решение об обустройстве детской площадки, автомобильной парковки или озеленения территории.







