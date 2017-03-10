Региональный фестиваль спортивных единоборств открылся в Мурманске

Андрей Зайцев.

Впервые в Мурманске. Сегодня региональный фестиваль спортивных единоборств собрал на площадке областной детско-юношеской спортшколы воспитанников из Оленегорска, Полярных Зорь, Мончегорска, Кольского района, Кандалакши, Североморска и Мурманска. В течение 2 дней 150 борцов в возрасте от 8 до 16 лет определят самых-самых в борьбе на поясах, самбо и греко-римской борьбе.

И. о. директора Мурманской областной ДЮСШ Татьяна Кузнецова: "Мы надеемся, что эти соревнования - этот фестиваль - будет традиционным. Популярность этих видов спорта, спортивных единоборств в области поднимется на более высокий уровень".

Фестиваль - вариант соревнований, когда на ковёр - испытать себя - могут выйти спортсмены самого разного уровня. Награды достанутся не каждому, но опыт уж точно всем. Федерация борьбы на поясах в области появилась в прошлом году. В чём-то данное событие считают экспериментом, в чём-то - заделом на будущее. Борьбу на поясах называют родоначальником всех видов борьбы. В той или иной форме, но такая спортивная забава присутствовала у разных народов.

Председатель федерации борьбы на поясах Мурманской области Ринат Назмутдинов: "В Татарстане борьба на поясах - куряш. В Грузии тоже. В Молдавии. Это всё истоки".





