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10.03.2017 14:10

Региональный фестиваль спортивных единоборств открылся в Мурманске

Андрей Зайцев.

Впервые в Мурманске. Сегодня региональный фестиваль спортивных единоборств собрал на площадке областной детско-юношеской спортшколы воспитанников из Оленегорска, Полярных Зорь, Мончегорска, Кольского района, Кандалакши, Североморска и Мурманска. В течение 2 дней 150 борцов в возрасте от 8 до 16 лет определят самых-самых в борьбе на поясах, самбо и греко-римской борьбе.
И. о. директора Мурманской областной ДЮСШ Татьяна Кузнецова: "Мы надеемся, что эти соревнования - этот фестиваль - будет традиционным. Популярность этих видов спорта, спортивных единоборств в области поднимется на более высокий уровень".
Фестиваль - вариант соревнований, когда на ковёр - испытать себя -  могут выйти спортсмены самого разного уровня. Награды достанутся не каждому, но опыт уж точно всем. Федерация борьбы на поясах в области появилась в прошлом году. В чём-то данное событие считают экспериментом, в чём-то - заделом на будущее. Борьбу на поясах называют родоначальником всех видов борьбы. В той или иной форме, но такая спортивная забава присутствовала у разных народов.   
Председатель федерации борьбы на поясах Мурманской области Ринат Назмутдинов: "В Татарстане борьба на поясах - куряш. В Грузии тоже. В Молдавии. Это всё истоки".


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