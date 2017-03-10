В УФСИН России по Мурманской области подвели итоги работы за прошедший год

Любовь Дубова.

12 марта - день уголовно-исполнительной системы России. Сегодня в региональном УФСИН, в преддверии профессионального праздника, подвели итоги работы. В течение прошлого года в исправительных учреждениях Заполярья не допущено массовых беспорядков и побегов. Сделан акцент на развитие производства. Общий объем разного рода товарной продукции увеличился на 2 процента. Появились и новые направления. Так, в ИК-17 открылся пункт по сушке рыбы. Растет число трудоустроенных осужденных, имеющих исковые обязательства. Благодаря чему ими погашены долги более чем на 20 миллионов рублей. Самым резонансным событием стала реорганизация исправительной колонии в поселке Зеленоборский. Учреждение общего режима перепрофилировали в колонию-поселение. Это вызвало много вопросов, как у сотрудников, так и у родственников людей, отбывающих наказание. Как отметил на встрече с журналистами начальник УФСИН по Мурманской области Евгений Шихов, сокращенные работники будут трудоустроены, а заключенные уже переведены другие регионы с учетом пожеланий.

Начальник УФСИН России по Мурманской области Евгений Шихов: "Сейчас поступает много предложений - в коммерческом плане - в части совместных предприятий. Потому что колония поселение, извините за сленг, очень серьезно развязывает руки, где можно использовать труд осужденных, не только в пределах режимной территории, но и за ее пределами".

В честь профессионального праздника в управлении ФСИН провели торжественное собрание. Лучшим работникам вручили нагрудные знаки и благодарственные письма. За информационное сотрудничество отмечены и журналисты региональных СМИ. Подведены итоги конкурса "На страже порядка". Победителем в одной из номинаций стал наш коллега - корреспондент ГТРК "Мурман" Павел Кондратьев. В течение года он готовил цикл радиопрограмм об осужденных женщинах, участницах проекта "Мир вокруг тебя".







