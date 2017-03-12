Старт заочного конкурса «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» в рамках XXV Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия - 2017»

С 1 марта по 6 июня проходит заочный конкурс «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» в рамках XXV Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия – 2017».



В Конкурсе могут принять участие авторы-исполнители, поэты и творческие коллективы. На конкурс принимаются стихи собственного сочинения и песни (автор слов и музыки, автор музыки, автор слов, исполнитель). Конкурс проводится по 3 номинациям: «Основной конкурс», «Школьная мастерская» и «Украсим Родину садами!», посвященной году экологии в России. Участник может принять участие в двух номинациях одновременно.



Творчество участников будут оценивать члены жюри, председателем которого является Иосиф Кобзон, депутат Государственной думы Российской Федерации, Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР.



Победители конкурса «Я, ты, он, она вместе - целая страна!» будут приглашены на XXV Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия», который традиционно пройдет 21-23 июля в Кировской области на берегу реки Быстрицы.



Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 марта по 15 мая 2017 года.



Ознакомиться с Положением о заочном конкурсе «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» можно на официальном сайте Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия – 2017».



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /