«Кукольные истории». Открытие выставки в областном краеведческом музее

12 марта в 15.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Кукольные истории» азиатских шарнирных кукол из частных коллекций членов клуба «Firefly».



Клуб «Firefly» объединяет людей из Мурманска и Мурманской области, увлечённых коллекционированием шарнирных кукол. Азиатские шарнирные куклы BJD (ball jointed doll) не так давно стали известными русским ценителям. Это одни из самых дорогих серийных кукол массового производства, и одновременно они же - самые прекрасные. Вокруг них сложилась своя определенная культура. Особенность таких кукол - наличие подвижных шарнирных соединений частей тела на месте суставов, что позволяет такой кукле принимать практически любые позы, подобные позам человеческого тела. Все части тела держатся вместе за счёт резиновых шнуров, спрятанных внутри и дающих нужное натяжение, когда кукле придают какую-либо позу. Куклы изготавливаются из полиуретана, фарфора и быстрозастывающей пластмассы.

Шарнирные куклы - в какой-то мере дизайнерские куклы. Многие фирмы, торгующие ими, предлагают собрать куклу самому: купить понравившееся тело, голову, руки и ноги, подобрать парик и глаза, выбрать макияж, а уже только потом - одежду, обувь и аксессуары. Составные части кукол одинаковых форматов и одних скинтонов, произведённые разными фирмами, подходят друг другу, что предоставляет ещё больше места для творчества. Ввиду полной подвижности и удивительной реалистичности куклы становятся героями фотоисторий, для них создаются шикарные наряды и интерьеры.

На выставке представлено более тридцати уникальных азиатских шарнирных кукол, фотосюжеты с их участием, мебель, одежда, аксессуары, а также десять тематических стендов, таких как зимние игры, пляж, Малефисента и фэнтези.

В рамках торжественного открытия посетители смогут проголосовать за понравившийся экспонат, кроме того, среди зрителей будут разыграны подарки от организаторов с изображениями шарнирных кукол.



Выставка «Кукольные истории» работает до середины апреля.



/ Мурманский областной краеведческий музей /



