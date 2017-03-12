График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 12 по 17 марта

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:

В ночь с 12 на 13 марта

Первомайский округ:

– ул. Шмидта, от ул. Книповича до ул. Полярной Дивизии, сторона четная;

– ул. Шмидта, от ул. Книповича до гипермаркета «Окей», сторона нечетная.

Октябрьский округ:

– пр. Ленина, от ул. Книповича до пр. Кирова, сторона нечетная;

– ул. Чехова, сторона нечетная.

Ленинский округ:

– ул. Челюскинцев, четная сторона;

– ул. Ивченко, четная сторона.



13 марта

Первомайский округ:

– пр. Кирова, от ул. Полярной Дивизии до ул. Марата, сторона четная;

– проезд по пр. Кольскому вдоль домов №№84, 86.

Октябрьский округ:

– пр. Ленина, от ул. Книповича до ул. Журбы, сторона четная;

– ул. Полухина, сторона нечетная.

Ленинский округ:

– ул. Александрова, сторона четная;

– ул. Аскольдовцев, сторона четная.



В ночь с 13 на 14 марта

Первомайский округ:

– ул. Шмидта, от въезда к гипермаркету «Окей» до ул. Полярной Дивизии, сторона нечетная;

– пр. Кирова, от ул. Марата до пр. Кольского, сторона четная.

Октябрьский округ:

– пр. Ленина, от пр. Кирова до ул. Журбы, сторона четная;

– ул. Книповича, от д. 31 до ул. Радищева, сторона четная.

Ленинский округ:

– ул. Челюскинцев, нечетная сторона;

– Верхнеростинское шоссе, вдоль дорожных ограждений.



14 марта

Первомайский округ:

– пр. Кирова, от ул. Полярной Дивизии до ул. Марата, нечетная сторона;

– проезд вдоль пр. Кольского домов №№82, 80.

Октябрьский округ:

– ул. Книповича, от дома №42 до ул. Радищева;

– ул. Полярной Дивизии, сторона четная.

Ленинский округ:

– ул. Аскольдовцев, нечетная сторона:

– ул. Александрова, четная сторона.



В ночь с 14 на 15 марта

Первомайский округ:

– пр. Кирова, от пр. Кольского до ул. Марата, нечетная сторона;

– пр. Кольский, от пр. Ленина до ул. Пономарева, сторона четная.

Октябрьский округ:

– ул. Книповича, от ул. Полярные Зори до дома №39, сторона нечетная;

– ул. Книповича, от ул. Буркова до ул. Полярные Зори, сторона четная.

Ленинский округ:

– ул. Подстаницкого;

– Верхнеростинское шоссе, от пр. Героев-североморцев до Серпантина.



15 марта

Первомайский округ:

– пр. Кольский, от остановки «Автопарк» до остановки «Морская», сторона нечетная;

– ул. З.Космодемьянской, от ул. Морской до ДК «Молодежный», сторона нечетная.

Октябрьский округ:

– ул. Полярной Дивизии, сторона нечетная;

– ул. Маклакова, от ул. Старостина до ул. Скальной, сторона четная.

Ленинский округ:

– ул. Ковалева, четная сторона;

– разворотное кольцо троллейбуса на ул. Чумбарова-Лучинского.



В ночь с 15 на 16 марта

Первомайский округ:

– пр. Кольский, от ул. Пономарева до ул. Морской, сторона четная;

– пр. Кольский, от пр. Кирова до ул. Пономарева, сторона нечетная.

Октябрьский округ:

– ул. Книповича, от ул. Полярные Зори до ул. Буркова, сторона нечетная;

– ул. Книповича, от ул. Шмидта до ул. Ленина.

Ленинский округ:

– проезд 178 квартала;

– ул. Ковалева, четная сторона.



16 марта

Первомайский округ:

–ул. Зои Космодемьянской, от ул. Морской до ДК «Первомайский» сторона четная;

– ул. Зои Космодемьянской, от ДК «Первомайский» до дома №34, сторона четная.

Октябрьский округ:

– ул. Маклакова, от ул. Старостина до ул. Скальной, сторона нечетная;

– ул. Маклакова, от ул. Скальной до дома №28, сторона домов.

Ленинский округ:

– ул. Ковалева, нечетная сторона;

– ул. Гаджиева, четная сторона.



В ночь с 16 на 17 марта

Первомайский округ:

– пр. Кольский, от пр. Кирова до ул. Полярный Круг, сторона нечетная;

– ул. Зои Космодемьянской, от дома №34 до дома №108, сторона четная.

Октябрьский округ:

– ул. Книповича, от пр. Ленина до ул. Буркова;

– ул. Маклакова, от дома №28 до ул. Старостина, сторона домов.

Ленинский округ:

– ул. Гаджиева, нечетная сторона;

– ул. Ковалева, нечетная сторона.



17 марта

Первомайский округ:

– ул. Зои Космодемьянской от дома №34 до дома №108, сторона нечетная;

– разворотное кольцо автобуса № 1.

Октябрьский округ:

– ул. Маклакова, от ул. Скальной до дома № 28, сторона обрыва;

– тротуары по пр. Ленина, от ул. Дзержинского до ул. Егорова, четная сторона.

Ленинский округ:

– ул. Николаева;

– ул. Гаджиева, нечетная сторона.



/ Администрация города Мурманска /



