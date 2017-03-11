Студия эстрадной песни «Вернисаж» приглашает мурманчан на концерт «Весеннее Nаstrоение»

12 марта в 16.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3,Фестивальный зал) пройдет концерт «Весеннее Nаstrоение» студии эстрадной песни «Вернисаж».

В концертной программе принимают участие основной состав студии эстрадной песни «Вернисаж» и подготовительная группа. Солисты коллектива исполнят новые музыкальные композиции, которые зрители услышат впервые: «Подари улыбку миру», «Твой сон», «Любовь – волшебная страна», «Город тает на глазах» и другие. Свои лучшие творческие номера зрителям подарят ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и цирк «Комплимент».



/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/