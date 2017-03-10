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10.03.2017 15:20

«Создание электронного ресурса для незрячих и слабовидящих детей, посвященного истории, культуре и литературе Кольского края». Презентация творческого проекта

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих прошла презентация творческого проекта библиотеки «Создание электронного ресурса для незрячих и слабовидящих детей, посвященного истории, культуре и литературе Кольского края», который состоялся при поддержке Ротари клуба «Мурманск».

Участники встречи, среди которых были учащиеся и педагоги Мурманской специальной общеобразовательной школы-интерната № 3, познакомились с новой коллекцией «говорящих» книг. В рамках проекта тридцать шесть книг о крае были озвучены в звукозаписывающей студии библиотеки, переведены в специальный формат и стали частью электронной библиотеки.


/Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих/
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