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10.03.2017 14:30

Сотни миллионов рублей - на благоустройство. В Мурманской области стартует приоритетный федеральный проект по развитию городской среды

Светлана Деменева.

Города и поселки могут сделать лучше сами жители. В России - и в Мурманской области стартует приоритетный федеральный проект по развитию городской среды. Расширенное селекторное совещание с главами муниципалитетов провели в региональном минстрое. На обустройство населенных пунктов в стране выделено более 20 миллиардов рублей. Из них более 115 миллионов - Мурманской области. Еще больше 100 миллионов рублей - поддержка таких программ из регионального бюджета. Основная цель - сделать жизнь россиян лучше и комфортнее. Для этого привлекать общественность - активных граждан и объединения, которые искренне хотят сделать свой город или двор красивее и уютнее. Программа долгосрочная - работать она будет до 2022 года.
Министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан: "Это, наверно, первый, один из немногих проектов, где действительно уделяется очень большое внимание общественному мнению. Поэтому, создана рабочая группа сегодня уже и у ОНФ на контроле, на контроле у депутатов областной Думы".
Однако сегодня с внедрением проекта есть проблемы в муниципалитетах. В большинстве работа только началась и не активно. Мало информированы и жители. В ОНФ предлагают свою помощь. Его активисты готовы приехать и рассказать о проекте. В самих муниципалитетах до 1 апреля должны быть созданы комиссии, куда войдут представители общественности.
Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Во всех муниципалитетах должна вестись работа. В маленьких муниципалитетах - особенно. Люди должны увидеть в конце - реальные результаты и необходимо, конечно, объяснять людям, что это программа в 2017 году не заканчивается - она перейдет 2018 и дальше".





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